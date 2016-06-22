На українських дорогах водіїв зустріне спекотна погода, місцями дощі з грозами

13:00, 22 червня 2016
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Сьогодні і в четвер водіїв на українських дорогах буде очікувати спека, в деяких областях можливі опади.

autonews.autoua.net
На українських дорогах температура підніметься до +36° / autonews.autoua.net

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні очікується гроза, без опадів буде лише в Одесі. Температура +27°... +35°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +36°.

На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють дощ з грозою, температура в дорозі +25° ... +30°. У четвер на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати опади, температура до +31°.

Сьогодні українців очікує спека до +34°, місцями пройдуть грози (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, у Київській, Черкаській областях очікуються грози. Завтра по даному маршруту також будуть опади, температура до +35°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду, у Київській та Полтавській областях пройдуть дощі з грозами. Температура в дорозі до +31°. 23 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, у Київській області можливий дощ, температура +28°... +29°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощі, місцями з грозами, температура +25° ... +30°. За даним напрямом у четвер також пройдуть дощі, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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