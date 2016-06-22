На українських дорогах водіїв зустріне спекотна погода, місцями дощі з грозами
Сьогодні і в четвер водіїв на українських дорогах буде очікувати спека, в деяких областях можливі опади.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні очікується гроза, без опадів буде лише в Одесі. Температура +27°... +35°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +36°.
На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють дощ з грозою, температура в дорозі +25° ... +30°. У четвер на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати опади, температура до +31°.
Сьогодні українців очікує спека до +34°, місцями пройдуть грози (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, у Київській, Черкаській областях очікуються грози. Завтра по даному маршруту також будуть опади, температура до +35°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду, у Київській та Полтавській областях пройдуть дощі з грозами. Температура в дорозі до +31°. 23 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, у Київській області можливий дощ, температура +28°... +29°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощі, місцями з грозами, температура +25° ... +30°. За даним напрямом у четвер також пройдуть дощі, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°