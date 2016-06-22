На заході України потужний вітер поламав близько 200 га садів

12:50, 22 червня 2016
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У вівторок, 21 червня, у трьох районах Закарпатської та у двох районах Львівської областей внаслідок несприятливих погодних умов  сталося часткове пошкодження понад 6 тис. покрівель будівель, 290 га сільськогосподарських культур, 190 га садів та повалено 59 дерев.

ДСНС
Вітер повалив майже 60 дерев / ДСНС

Як у Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), до аварійно-відновлювальних робіт залучено 321 людину та 80 одиниць техніки.

Зазначається, що на 22 червня заплановано проведення засідань комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій.

Через негоду на Прикарпатті загинула людина

21 червня бригадами обленерго проводилися роботи з відновлення електропостачання населених пунктів у шести областях, які були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, злива).

Нагадаємо, учора на Закарпатті випав град розміром з куряче яйце. У Текові через негоду побилися вікна будинків та скло на автомобілях.

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