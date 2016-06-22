Кількість жертв ударів блискавок в Індії збільшилася до 79
Не менше 79 осіб загинули в результаті ударів блискавок в індійських штатах Біхар, Джаркханд і Мадх'я-Прадеш.
53 людини загинули в штаті Біхар, 10 - в східному штаті Джаркханд і не менш 16 - в штаті Мадх'я-Прадеш, повідомляє BBC.
Більшість загиблих працювали на фермах у вівторок під час проливних дощів.
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Відзначається, що удари блискавки в Індії поширені під час сезону мусонних дощів. З 2005 року жертвами блискавок в країні стали щонайменше 2 тисячі осіб.
Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня у Харківській області в результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна була травмована.
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