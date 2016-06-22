Кількість жертв ударів блискавок в Індії збільшилася до 79

Не менше 79 осіб загинули в результаті ударів блискавок в індійських штатах Біхар, Джаркханд і Мадх'я-Прадеш.

Загиблі працювали на фермах під час проливних дощів / Reuters

53 людини загинули в штаті Біхар, 10 - в східному штаті Джаркханд і не менш 16 - в штаті Мадх'я-Прадеш, повідомляє BBC.

Більшість загиблих працювали на фермах у вівторок під час проливних дощів.

Читайте також У Великобританії через блискавку серйозно постраждали двоє дітей

Відзначається, що удари блискавки в Індії поширені під час сезону мусонних дощів. З 2005 року жертвами блискавок в країні стали щонайменше 2 тисячі осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня у Харківській області в результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна була травмована.