Кількість жертв ударів блискавок в Індії збільшилася до 79

13:22, 22 червня 2016
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Не менше 79 осіб загинули в результаті ударів блискавок в індійських штатах Біхар, Джаркханд і Мадх'я-Прадеш.

Reuters
Загиблі працювали на фермах під час проливних дощів / Reuters

53 людини загинули в штаті Біхар, 10 - в східному штаті Джаркханд і не менш 16 - в штаті Мадх'я-Прадеш, повідомляє BBC.

Більшість загиблих працювали на фермах у вівторок під час проливних дощів.

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Відзначається, що удари блискавки в Індії поширені під час сезону мусонних дощів. З 2005 року жертвами блискавок в країні стали щонайменше 2 тисячі осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня у Харківській області в результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна була травмована.

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