Вітер у Чернігівській області зруйнував дахи та повалив дерева (фото)

Буревій, який 21 червня пройшов у Чернігівській області, залишив без електроенергії 21 населений пункт.

Жертв та постраждалих серед населення немає / ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у Чернігівському районі сталося повалення дерев та часткове пошкодження покрівель 43 будівлі різного призначення. Станом на 07:00 22 червня було відновлено в повному обсязі сполучення між 7 населеними пунктами Боровиківської сільської ради, яке було порушено внаслідок повалення дерев.

У районі без електропостачання залишаються 19 населених пунктів. Відключено 70 трансформаторних підстанцій та 10 АТС. Для проведення відновлювальних робіт залучено 4 бригади Чернігівських районних електромереж.

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У Сновському районі внаслідок сильних поривів вітру сталося падіння дерев та часткове пошкодження покрівель 4 будівель різного призначення на території с. Петрівка. Станом на 07:00 розчищено основні проїзди по населеному пункту.

Також на території району внаслідок обриву повітряних ліній електропередач залишаються знеструмленими 2 трансформаторні підстанції.

У Городнянському районі внаслідок обриву повітряних ліній електропередач залишаються частково знеструмленими 2 населені пункти - села Деревини та Дроздовиця.

На даний час по всім вищезазначеним населеним пунктам продовжуються проводитися відновлювальні роботи. Остаточні масштаби наслідків негоди уточнюються.

Повідомляється, що жертв та постраждалих серед населення району немає.

Вітер у Чернігівській області повалив дерева / ДСНС

У Чернігівській області пройшов буревій / ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 21 червня у трьох районах Закарпатської та у двох районах Львівської областей внаслідок несприятливих погодних умов сталося часткове пошкодження понад 6 тис. покрівель будівель, 290 га сільськогосподарських культур, 190 га садів та повалено 59 дерев.