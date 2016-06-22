Завтра в Україні збережеться спекотна погода, у деяких областях очікуються грози (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер у більшості областей України буде спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

У більшості українських областей збережеться спекотна погода / Дідківський Андрій УНІАН

У Києві завтра невелика хмарність, вночі +20°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Львові 23 червня очікується гроза, вночі +18°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +23°, вдень +36°, вітер північний і північно-східний, до 5.0 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +19°, вдень +28°. Вітер північний, до 4.5 м/с.

В Україні завтра до +36° / УНІАН

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура вночі +22°, вдень +32°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну і безхмарну погоду, температура вночі +26°, вдень +33°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

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У Краматорську в четвер очікується гроза, температура вночі +22°, вдень +27°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра дощ з грозою. Температура вночі +22°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

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