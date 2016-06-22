У четвер у Києві без опадів, температура підніметься до +29°

19:00, 22 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 23 червня, у столиці буде невелика хмарність, температура вночі +20°, вдень +29°.

фото УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

Вітер північний і північно-східний, легкий.

Завтра в Україні збережеться спекотна погода, у деяких областях очікуються грози (карта)

Завтра сонце в столиці зійде в 4:46, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, у середу і в четвер водіїв на українських дорогах буде очікувати спека, в деяких областях можливі опади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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