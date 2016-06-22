Трагічний сезон дощів у Індії: від ударів блискавок загинули 93 людини

20:38, 22 червня 2016
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За останні два дні ударами блискавки вбило щонайменше 93 людини.

фото УНИАН
Гроза / УНІАН

Про це повідомляє влада країни, передає Російська служба ВВС.

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За інформацією видання, ще понад 20 осіб отримали поранення.

56 людини загинули в північно-східному штаті Біхар, 37 жителів - у штатах Джаркханд, Уттар-Прадеш і Мадхья-Прадеш.

Більшість загиблих - фермери і сільськогосподарські робітники, які працювали в грозу в полях.

Зараз у штаті Біхар і сусідніх штатах почався сезон дощів, який триватиме до кінця вересня. В цей час мусонні дощі практично не припиняються, за три з половиною місяці випадає до 80% від річної норми опадів.

Щорічно, за даними влади Індії, жертвами ударів блискавок в країні стають щонайменше 2000 осіб.

У травні понад п'ятдесят людей загинули в Бангладеш за два дні в результаті ударів блискавки. Також в кінці травня одна людина загинула і більше сорока серйозно постраждали в кількох європейських країнах.

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