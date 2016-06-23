В Україні сьогодні спека до +36°, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 23 червня, у більшості областей України без опадів, температура вдень +25°... +36°.

Сьогодні В Україні до +36° / УНІАН

У столиці без опадів, удень +29°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.

У Львові 23 червня очікується дощ з грозою, температура повітря вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

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У Луцьку сьогодні дощі. Температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура до +29°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +36°, вітер східний та північно-східний, 4 м/с.

У більшості областей без опадів / УНІАН

У Харкові 23 червня без опадів. Температура вдень +28°, вітер північний і північно-східний, до 3.8. м/с.

У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +30°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +33°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

У Краматорську в четвер можлива гроза, вдень +31°. Вітер мінливий, до 4.4 м/с.

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У Сєвєродонецьку сьогодні вдень дощ з грозою, температура вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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