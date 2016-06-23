В Україні сьогодні спека до +36°, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 23 червня, у більшості областей України без опадів, температура вдень +25°... +36°.
У столиці без опадів, удень +29°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.
У Львові 23 червня очікується дощ з грозою, температура повітря вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
На українських дорогах водіїв зустріне спекотна погода, місцями дощі з грозами
У Луцьку сьогодні дощі. Температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура до +29°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +36°, вітер східний та північно-східний, 4 м/с.
У Харкові 23 червня без опадів. Температура вдень +28°, вітер північний і північно-східний, до 3.8. м/с.
У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +30°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +33°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
У Краматорську в четвер можлива гроза, вдень +31°. Вітер мінливий, до 4.4 м/с.
На Волині вітер знеструмив півсотні сіл
У Сєвєродонецьку сьогодні вдень дощ з грозою, температура вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°