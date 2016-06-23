Синоптики на сьогодні обіцяють киянам спекотну погоду без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, 23 червня у столиці буде ясна погода, опадів не очікується.

У Києві температура підніметься до +29° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +25°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:13.

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Як повідомляв УНІАН, водіїв на українських дорогах буде очікувати спека, в деяких областях можливі опади.

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