Синоптики на сьогодні обіцяють киянам спекотну погоду без опадів

08:30, 23 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 23 червня у столиці буде ясна погода, опадів не очікується.

УНИАН
У Києві температура підніметься до +29° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +25°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:13.

В Україні сьогодні спека до +36°, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Як повідомляв УНІАН, водіїв на українських дорогах буде очікувати спека, в деяких областях можливі опади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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