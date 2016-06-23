Руйнівний торнадо пронісся в США (фото)

09:15, 23 червня 2016
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Кілька торнадо були помічені в американському штаті Іллінойс у середу, 22 червня.

twitter.com @Tornadochaser91
Через негоду зруйновані кілька будинків у трейлерному парку / twitter.com @Tornadochaser91

Як повідомляє The Weather Channel, через негоду у місті Понтіак зруйновані кілька будинків у трейлерном парку. На даний момент інформації про потерпілих немає, але повідомляється, що багато людей опинилися в пастці.

На Багамських островах пронісся торнадо (фото)

Торнадо був помічений у місті Амбой в середу ввечері. Пізніше буря рушила в бік Чикаго, де через негоду в головних аеропортах скасували понад 400 рейсів.

Крім того, через сильний дощ затопленим виявилося місто Палатін.

Нагадаємо, раніше кілька торнадо пройшлися недалеко від канадського міста Найкам. Як повідомили метеорологи, торнадо були викликані слабким обертанням під швидкозростаючою хмарою або слабкими грозами.

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