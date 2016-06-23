Руйнівний торнадо пронісся в США (фото)
Кілька торнадо були помічені в американському штаті Іллінойс у середу, 22 червня.
Як повідомляє The Weather Channel, через негоду у місті Понтіак зруйновані кілька будинків у трейлерном парку. На даний момент інформації про потерпілих немає, але повідомляється, що багато людей опинилися в пастці.
На Багамських островах пронісся торнадо (фото)
Торнадо був помічений у місті Амбой в середу ввечері. Пізніше буря рушила в бік Чикаго, де через негоду в головних аеропортах скасували понад 400 рейсів.
Seeing some video that I don't like to see from @Jeff_Piotrowski's periscope. Major damage in Pontiac, IL. pic.twitter.com/3IY6XVYYZ0— Wx Geek (@Wx_Geek) June 23, 2016
@PaulKonrad @WGNNews The neighborhood kids love the new lake in Palatine. #GetOffMyLawn! pic.twitter.com/aDeu4janfr— Jennifer Murphy (@jencaputomurphy) June 23, 2016
Крім того, через сильний дощ затопленим виявилося місто Палатін.
Нагадаємо, раніше кілька торнадо пройшлися недалеко від канадського міста Найкам. Як повідомили метеорологи, торнадо були викликані слабким обертанням під швидкозростаючою хмарою або слабкими грозами.
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