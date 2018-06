Руйнівний торнадо пронісся в США (фото)

Як повідомляє The Weather Channel, через негоду у місті Понтіак зруйновані кілька будинків у трейлерном парку. На даний момент інформації про потерпілих немає, але повідомляється, що багато людей опинилися в пастці.

Торнадо був помічений у місті Амбой в середу ввечері. Пізніше буря рушила в бік Чикаго, де через негоду в головних аеропортах скасували понад 400 рейсів.

Seeing some video that I don't like to see from @Jeff_Piotrowski's periscope. Major damage in Pontiac, IL. pic.twitter.com/3IY6XVYYZ0