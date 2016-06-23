В Україні залишаються знеструмленими 80 населених пунктів

09:30, 23 червня 2016
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Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 80 населених пунктів у чотирьох областях.

УНИАН
Без електропостачання залишаються 32 населених пункти у Полтавській області / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 22 червня бригади обленерго проводили роботи по відновленню електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, злива). Було повністю відновлено електропостачання у Львівській області.

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Станом на 7 годину ранку 23 червня залишаються без електропостачання 32 населених пункти у Полтавській області, 18 - у Сумській, 21 - в Івано-Франківській та 9 - в Черкаській області.

Нагадаємо, що ураган, який 21 червня пройшов в Чернігівській області, залишив без електрики 21 населений пункт.

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