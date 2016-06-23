Проливний дощ у Вашингтоні перетворив станцію метро у водоспад (відео)
У вівторок на Вашингтон (США) ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.
Через повені місцевій владі навіть довелося закрити станцію метро "Парк Клівленд", передає ABC News.
Кількість жертв повеней в Китаї збільшилася до 14
На фотографіях і відео, розміщентх в соціальних мережах, видно, як пасажири намагаються пробратися через потоки води на ескалаторі.
Bonus points for @wmata for ironic 'wet floor' at sign Cleveland Park metro. @unsuckdcmetro @fox5dc pic.twitter.com/Zl2J8JD5r8— Josh Stanton (@JStantonDC) June 21, 2016
Waterfall on the escalator at Cleveland Park Metro west side pic.twitter.com/BONr5UKQeG— Dr. Darryl W Roberts (@dwresearch) June 21, 2016
Як повідомляв УНІАН, в результаті сильної зливи, яка пройшла 16 червня, затопило вулиці у центральному районі окупованої Росією Керчі.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 67 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів: 17 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин