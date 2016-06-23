Проливний дощ у Вашингтоні перетворив станцію метро у водоспад (відео)

У вівторок на Вашингтон (США) ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.

Gассажиры намагаються пробратися через потоки води на ескалаторі | twitter.com @SenoritaDez

Через повені місцевій владі навіть довелося закрити станцію метро "Парк Клівленд", передає ABC News.

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На фотографіях і відео, розміщентх в соціальних мережах, видно, як пасажири намагаються пробратися через потоки води на ескалаторі.

Waterfall on the escalator at Cleveland Park Metro west side pic.twitter.com/BONr5UKQeG — Dr. Darryl W Roberts (@dwresearch) June 21, 2016

Як повідомляв УНІАН, в результаті сильної зливи, яка пройшла 16 червня, затопило вулиці у центральному районі окупованої Росією Керчі.