Проливний дощ у Вашингтоні перетворив станцію метро у водоспад (відео)

10:00, 23 червня 2016
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У вівторок на Вашингтон (США) ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.

twitter.com @SenoritaDez
Gассажиры намагаються пробратися через потоки води на ескалаторі | twitter.com @SenoritaDez

Через повені місцевій владі навіть довелося закрити станцію метро "Парк Клівленд", передає ABC News.

Кількість жертв повеней в Китаї збільшилася до 14

На фотографіях і відео, розміщентх в соціальних мережах, видно, як пасажири намагаються пробратися через потоки води на ескалаторі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті сильної зливи, яка пройшла 16 червня, затопило вулиці у центральному районі окупованої Росією Керчі.

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