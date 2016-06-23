Вулкан Гекла в Ісландії може почати вивергатися в будь-яку хвилину

11:28, 23 червня 2016
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Експерти побоюються, що вулкан Гекла в Ісландії може почати вивергатися, оскільки тиск усередині нього різко зріс.

fjallabak.is
Вулкан прозвали "воротами в пекло" / fjallabak.is

Гекла перебував у сплячому стані протягом 16 років, повідомляє Mirror.

"Гекла - дуже небезпечний вулкан. Якщо ми не будемо обережні, його наступне виверження може стати катастрофою", - сказав професор університету Ісландії Пол Эйнарсон.

Жертвами виверження вулкана в Індонезії стали 7 осіб (фото)

Він також додав, що вулкан може вибухнути в будь-який момент.

Тиск всередині вулкана, який прозвали "ворота в пекло", вже вище, ніж був у 2000 році, коли він вивергався останнього разу.

Також наголошується, що зараз Гекла став популярним туристичним напрямком. Групи людей відвідують вулкан практично протягом усього літа.

Нагадаємо, вулкан Турріальба в Коста-Риці минулого тижня вступив у нову фазу активності. Вулкан, який знаходиться в 50 км від столиці країни Сан-Хосе, почав викидати попіл і пар.

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