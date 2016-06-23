Киян попереджають про високу пожежну небезпеку в найближчі дні

11:55, 23 червня 2016
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У столиці 23-27 червня очікується висока пожежна небезпека.

Jesica Geffre
У Києві 23-27 червня пожежна небезпека 4 класу / Jesica Geffre

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"23-27 червня по місту Києву очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

У США через лісові пожежі евакуюють людей

Як повідомляв УНІАН, у Києві під час гасіння пожежі у лікарні, яка розташована по вулиці Шовковичній, евакуйовані сім хворих.

Займання сталося на третьому поверсі п'ятиповерхового корпусу урології в офтальмологічному відділенні, а саме у вентиляційному коробі третього поверху з подальшим розповсюдженням вогню по ньому на четвертий поверх.

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