Киян попереджають про високу пожежну небезпеку в найближчі дні

У столиці 23-27 червня очікується висока пожежна небезпека.

У Києві 23-27 червня пожежна небезпека 4 класу / Jesica Geffre

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"23-27 червня по місту Києву очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві під час гасіння пожежі у лікарні, яка розташована по вулиці Шовковичній, евакуйовані сім хворих.

Займання сталося на третьому поверсі п'ятиповерхового корпусу урології в офтальмологічному відділенні, а саме у вентиляційному коробі третього поверху з подальшим розповсюдженням вогню по ньому на четвертий поверх.