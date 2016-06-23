Наслідки негоди на Закарпатті зняли з повітря (відео)

12:11, 23 червня 2016
897
0

Сильний град пройшов на Закарпатті 21 червня.

youtube.com Misha Talabira
На закарпатті пройшов сильний град / youtube.com Misha Talabira

Відео на своєму каналі на YouTube опублікував користувач з ніком Misha Talabira. За даними автора ролика, на відео зображено селище Королево Виноградівського району.

Вітер у Чернігівській області зруйнував дахи та повалив дерева (фото)

Як повідомляв УНІАН, у Виноградові випав град розміром до п'яти сантиметрів в діаметрі. В інших районах через негоду розбилися вікна будинків і скло на автомобілях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин