Наслідки негоди на Закарпатті зняли з повітря (відео)

Сильний град пройшов на Закарпатті 21 червня.

На закарпатті пройшов сильний град / youtube.com Misha Talabira

Відео на своєму каналі на YouTube опублікував користувач з ніком Misha Talabira. За даними автора ролика, на відео зображено селище Королево Виноградівського району.

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