На автошляхах України водіїв очікує спека, у багатьох регіонах пройдуть дощі
Сьогодні і в п'ятницю на дорогах України буде спекотна погода, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде малохмарна погода, у Черкаській області можлива гроза. Температура +28°... +36°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +34°.
На трасі Київ - Ужгород місцями пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У п'ятницю на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати опади, температура до +32°.
В Україні сьогодні спека до +36°, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях очікуються грози. Завтра по даному маршруту без опадів, температура до +32°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду, у Полтавській області пройде дощ з грозою. Температура в дорозі до +28°. 24 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +25°... +27°.
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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні гроза, температура +28° ... +31°. За даним напрямом у п'ятницю також очікуються опади, температура до +28°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°