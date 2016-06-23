На автошляхах України водіїв очікує спека, у багатьох регіонах пройдуть дощі

Сьогодні і в п'ятницю на дорогах України буде спекотна погода, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.

На дорогах України температура прогріється до +36° / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде малохмарна погода, у Черкаській області можлива гроза. Температура +28°... +36°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +34°.

На трасі Київ - Ужгород місцями пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У п'ятницю на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати опади, температура до +32°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях очікуються грози. Завтра по даному маршруту без опадів, температура до +32°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду, у Полтавській області пройде дощ з грозою. Температура в дорозі до +28°. 24 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +25°... +27°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні гроза, температура +28° ... +31°. За даним напрямом у п'ятницю також очікуються опади, температура до +28°.

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