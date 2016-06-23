У Лондоні через сильний дощ закрили кілька станцій метро (фото)

13:20, 23 червня 2016
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Через повені в Лондоні і на південному сході Англії закрили кілька станцій метро.

Reuters
Синоптики попереджають про можливість "другої хвилі" злив / Reuters

Як передає BBC, лондонські пожежники отримали близько 550 викликів, які, зокрема, стосувалися затоплених приміщень і ударів блискавкою.

Також була затоплена виборча дільниця в Чессінгтоні. Втім, це не завадило почати там голосування щодо долі Великобританії в ЄС.

Кількість жертв повеней в Китаї збільшилася до 14

Деякі люди в Баркінгу рятувалися з підтоплених будинків у човнах.

Метеорологи повідомили, що дощ був викликаний теплим і вологим повітрям, яке прийшло із Франції. Синоптики попереджають про можливість "другої хвилі" злив в четвер.

Нагадаємо, у вівторок на Вашингтон (США) обрушилася злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.

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