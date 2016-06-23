Українців попереджають про погіршення погодних умов 24 червня

У деяких областях пройдуть дощі з грозами і випаде град.

У деяких областях пройдуть дощі з грозами і випаде град / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також В Україні залишаються знеструмленими 80 населених пунктів

"24 червня вночі в Одеській області та Прикарпатті, вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні і в п'ятницю на дорогах України буде спекотна погода, в деяких областях пройдуть дощі з грозами.