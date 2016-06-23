Українців попереджають про погіршення погодних умов 24 червня

14:39, 23 червня 2016
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У деяких областях пройдуть дощі з грозами і випаде град.

REUTERS
У деяких областях пройдуть дощі з грозами і випаде град / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"24 червня вночі в Одеській області та Прикарпатті, вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні і в п'ятницю на дорогах України буде спекотна погода, в деяких областях пройдуть дощі з грозами.

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