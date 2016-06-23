В Україні завтра до +31°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю в більшості областей України збережеться спекотна погода.
У Києві завтра невелика хмарність, вночі +28°, вдень +27°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Львові 24 червня очікується гроза, вночі +18°, вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
Українців попереджають про погіршення погодних умов 24 червня
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +27°. Вітер західний, до 3,5 м/с.
У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +21°, вдень +34°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +26°. Вітер північно-східний, до 4.0 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура вночі +19°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі ясно і безхмарно. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну і безхмарну погоду, температура вночі +24°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, помірний.
У Краматорську в п'ятницю вдень буде хмарно, температура вночі +20°, вдень +28°, вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.
На автошляхах України водіїв очікує спека, у багатьох регіонах пройдуть дощі
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +20°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°