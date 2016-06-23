В Україні завтра до +31°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю в більшості областей України збережеться спекотна погода.

В Україні збережеться спекотна погода / УНІАН

У Києві завтра невелика хмарність, вночі +28°, вдень +27°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Львові 24 червня очікується гроза, вночі +18°, вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +27°. Вітер західний, до 3,5 м/с.

У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +21°, вдень +34°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +26°. Вітер північно-східний, до 4.0 м/с.

В Україні завтра до +31° / УНІАН

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура вночі +19°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі ясно і безхмарно. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну і безхмарну погоду, температура вночі +24°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, помірний.

У Краматорську в п'ятницю вдень буде хмарно, температура вночі +20°, вдень +28°, вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +20°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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