Завтра у столиці без опадів, температура вдень до +27°

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра в Києві буде невелика хмарність, температура вночі +18°, вдень +27°.

Температура повітря підніметься до +27° / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде в 4:46, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, прес-служба ДСНС повідомила, що в столиці 23-27 червня очікується висока пожежна небезпека.

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