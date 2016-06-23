Завтра у столиці без опадів, температура вдень до +27°

19:00, 23 червня 2016
515
0

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра в Києві буде невелика хмарність, температура вночі +18°, вдень +27°.

tov-tob.livejournal.com
Температура повітря підніметься до +27° / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

Вітер північно-східний, до 3.1 м/с.

В Україні завтра до +31°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Завтра сонце в столиці зійде в 4:46, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, прес-служба ДСНС повідомила, що в столиці 23-27 червня очікується висока пожежна небезпека.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин