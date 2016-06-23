Потужний торнадо пронісся Китаєм: загинули понад 50 осіб (фоторепортаж)

18:52, 23 червня 2016
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Щонайменше 51 людина стала жертвою торнадо в китайській прибережній провінції Цзянсу.

REUTERS
REUTERS

Стихія зруйнувала десятки будинків, передає ВВС з посиланням на державне інформагентство Сіньхуа.

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За годину в окрузі Ляньшуй випало 102 міліметри опадів. Більше всього дісталося місту-мійльйоннику Янчень: швидкість вітру на його території становила 34,6 метра на секунду.

Місцева влада готують лікарні до прийому численних поранених.

У соцмережах з'явилися численні зображення повалених дерев, пошкоджених ліній електропередач і перевернутих автомобілів.

Цзянсу - одна з найбільш густонаселених провінцій Китаю, і місцева влада побоюється, що число жертв може значно зрости.

На початку цього тижня повінь на півдні КНР забрала 22 життя.

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