Кількість жертв торнадо на сході Китаю зросла до 78

03:14, 24 червня 2016
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Як мінімум 78 осіб стали жертвами торнадо і сильної грози в східній китайській провінції Цзянсу.

REUTERS
REUTERS

Близько 500 осіб поранені. 200 з них отримали серйозні поранення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Шторм почався в середині дня 23 червня біля міста Яньчэн, яке знаходиться в кількох годинах їзди від Шанхаю.

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Сильний вітер швидкістю 125 км на годину валив лінії електропередачі, перевертав автомобілі і зривав з будинків дахи.

У райони лиха відправлено допомогу, у тому числі близько тисячі наметів.

Цзянсу - одна з найбільш густонаселених провінцій Китаю. Влада побоюється, що число жертв може значно зрости.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше 51 людина стала жертвою торнадо в китайській прибережній провінції Цзянсу.

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