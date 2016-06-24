Ураган в Східному Китаї: стихія забрала життя 98 осіб, постраждали – майже 800

Число жертв урагану в місті Яньчен та інших районах східної китайської провінції Цзянсу зросло до 98 осіб.

Влада направила в постраждалі райони гуманітарну допомогу / nasa.gov

Як повідомляє в п'ятницю ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа, ще майже 800 жителів поранено.

Ураган обрушився на декілька районів провінції Цзянсу сильними зливами і градом у четвер у другій половині дня. За свідченнями очевидців, вітер перевертав автомобілі, ламав дерева та зривав дахи будинків.

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Влада направила в постраждалі райони гуманітарну допомогу, у тому числі близько тисячі наметів і 2 тис. ліжок.

За даними метеорологів, швидкість поривів вітру в окремих районах досягала 35 м/с. Нинішній ураган в місті Яньчен став найпотужнішим з 1966 року.