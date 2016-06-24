В Україні сьогодні збережеться спекотна погода, місцями очікуються дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 24 червня в більшості областей України без опадів, температура вдень до +32°.
У Києві сьогодні сонячно, вдень +28°. Вітер північно-східний, до 3.7 м/с.
У Львові 24 червня малохмарно, температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
Українців попереджають про погіршення погодних умов 24 червня
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю опадів не очікується. Температура +26°. Вітер північно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +32°, вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.
У Харкові 24 червня без опадів. Температура вдень +26°, вітер північний і північно-східний, легкий.
У Дніпрі днем малохмарна погода. Температура повітря +8°. Вітер північно-східний, до 4.5 м/с.
У Сімферополі сьогодні ясно. Температура вдень +30°. Вітер північно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду без опадів, температура вдень +32°. Вітер північно-східний, до 5.4 м/с.
У Краматорську в п'ятницю вдень буде хмарно, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
На автошляхах України водіїв очікує спека, у багатьох регіонах пройдуть дощі
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°