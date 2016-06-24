В Україні сьогодні збережеться спекотна погода, місцями очікуються дощі (карта)

08:08, 24 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 24 червня в більшості областей України без опадів, температура вдень до +32°.

УНИАН
В Україні збережеться спекотна погода / УНІАН

У Києві сьогодні сонячно, вдень +28°. Вітер північно-східний, до 3.7 м/с.

У Львові 24 червня малохмарно, температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

Українців попереджають про погіршення погодних умов 24 червня

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю опадів не очікується. Температура +26°. Вітер північно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +32°, вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

У Харкові 24 червня без опадів. Температура вдень +26°, вітер північний і північно-східний, легкий.

УНИАН
В Україні до +32° / УНІАН

У Дніпрі днем малохмарна погода. Температура повітря +8°. Вітер північно-східний, до 4.5 м/с.

У Сімферополі сьогодні ясно. Температура вдень +30°. Вітер північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду без опадів, температура вдень +32°. Вітер північно-східний, до 5.4 м/с.

У Краматорську в п'ятницю вдень буде хмарно, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

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