Киянам у п'ятницю обіцяють сонячну погоду, повітря прогріється до +28°

08:30, 24 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю в столиці буде ясна погода, опадів не очікується.

tov-tob.livejournal.com
 У Києві сьогодні без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:47, а зайде о 21:13.

В Україні сьогодні збережеться спекотна погода, місцями очікуються дощі (карта)

Нагадаємо, в ДСНС повідомляли, що в столиці 23-27 червня очікується висока пожежна небезпека.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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