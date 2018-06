Через повені в США загинули дві людини

Як повідомляє The Weather Channel, восьмирічна дитина померла в лікарні після того, як впав у струмок і був віднесений сильними хвилями. В результаті повені також потонув літній чоловік.

У Національній метеорологічній службі США повідомили, що через негоду без електрики на Середньому Заході залишилися десятки тисяч користувачів.

FLOOD EMERGENCY: Clendenin,WV can only be accessed by helicopter. Worst flooding in almost 20 years. Ctsy: Sug Sams pic.twitter.com/m6xZKhRxfY