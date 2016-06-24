Через повені в США загинули дві людини

09:00, 24 червня 2016
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У штаті Західна Вірджинія через повені загинули дві людини.

twitter.com @bryanweather
Повені в США / twitter.com @bryanweather

Як повідомляє The Weather Channel, восьмирічна дитина померла в лікарні після того, як впав у струмок і був віднесений сильними хвилями. В результаті повені також потонув літній чоловік.

У Лондоні через сильний дощ закрили кілька станцій метро (фото)

У Національній метеорологічній службі США повідомили, що через негоду без електрики на Середньому Заході залишилися десятки тисяч користувачів.

Нагадаємо, у вівторок на Вашингтон ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.

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