У Полтавській області через негоду підтопило 160 будинків

09:24, 24 червня 2016
517
0

Внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сильний дощ, град), на території Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області сталося підтоплення 160 приватних домогосподарств.

ДСНС
Рятувальники відкачали воду зі 106 будинків / ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 07 годину 24 червня відкачано воду з 96 приватних домоволодінь в Чорнухинському та 10 приватних домоволодінь в Лубенському районах.

На заході України потужний вітер поламав близько 200 га садів

Крім того, рятувальники допомогли двом жителям с. Пізники, яких знесло течією води в річку.

Електропостачання в населених пунктах Полтавської області відновлено повністю.

Нагадаємо, ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов у п’ятницю, 24 червня. Вдень у західних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин