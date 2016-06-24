У Полтавській області через негоду підтопило 160 будинків

Внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сильний дощ, град), на території Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області сталося підтоплення 160 приватних домогосподарств.

Рятувальники відкачали воду зі 106 будинків / ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 07 годину 24 червня відкачано воду з 96 приватних домоволодінь в Чорнухинському та 10 приватних домоволодінь в Лубенському районах.

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Крім того, рятувальники допомогли двом жителям с. Пізники, яких знесло течією води в річку.

Електропостачання в населених пунктах Полтавської області відновлено повністю.

Нагадаємо, ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов у п’ятницю, 24 червня. Вдень у західних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20м/с.