В Україні залишаються знеструмленими 127 населених пунктів

10:09, 24 червня 2016
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В Україні залишаються знеструмленими 127 населених пунктів у чотирьох областях.

ГСЧС
Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 127 населених пунктів / ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Напередодні бригадами обленерго було відновлено електропостачання 80 населених пунктів у Полтавській (32 населені пункти), Івано-Франківській (21 населений пункт), Сумській (18 населених пунктів) та Черкаській (9 населених пунктів) областях, які були знеструмлені в результаті складних погодних умов.

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Станом на ранок п'ятниці залишаються знеструмленими 127 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Тернопільська - 73, Чернівецька - 31, Хмельницька - 22, і Дніпропетровська - 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ, град), на території Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області сталося підтоплення 160 приватних домогосподарств.

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