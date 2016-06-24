На вихідних в Україні буде спекотно, опадів не очікується (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується спекотна погода, місцями температура підніметься до +33°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +20°, вдень +31°. В неділю хмарно з проясненнями, +20°...+29°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +19°, вдень +29°. У неділю можлива гроза, +17°...+29°.
В Україні сьогодні збережеться спекотна погода, місцями очікуються дощі (карта)
Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +18°, вдень +30°, у неділю вночі +17°, вдень +20°.
У Вінниці в опадів не очікується, температура повітря +18°...+29°. У неділю ясно, +20°... +29°.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. У неділю також без опадів, температура +21°...+33°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +20°...+30° і ясно, без опадів.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю сонячно, температура повітря +21°...+30°.
У Сімферополі завтра сонячно, +19°...+31°. У неділю також ясна погода +20°...+32°. Опадів не обіцяють.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +23°, вдень +33°. У неділю також без опадів, температура підніметься до +33°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю ясно і без опадів, температура до +32°.
У Сєвєродонецьку в суботу невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +29°.У неділю +18°...+32°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу дощ з грозою, температура до +24°. У неділю очікується невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю можливий дощ з грозою, вночі +20, вдень до +28°.
У Трускавці в суботу практично безхмарно, температура до +29°. У неділю синоптики прогнозують грози, температура вдень +29°.
У Сваляві завтра малохмарно, +29°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +20° ...+26°.
У Затоці на вихідних очікується сонячна погода, в суботу до +29°, у неділю до +30°.
На автошляхах України водіїв очікує спека, у багатьох регіонах пройдуть дощі
У Бердянську на вихідних буде ясно і без опадів, температура до +27.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°