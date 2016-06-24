На вихідних в Україні буде спекотно, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується спекотна погода, місцями температура підніметься до +33°.

На вихідних в Україні збережеться спекотна погода / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +20°, вдень +31°. В неділю хмарно з проясненнями, +20°...+29°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +19°, вдень +29°. У неділю можлива гроза, +17°...+29°.

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Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +18°, вдень +30°, у неділю вночі +17°, вдень +20°.

У Вінниці в опадів не очікується, температура повітря +18°...+29°. У неділю ясно, +20°... +29°.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. У неділю також без опадів, температура +21°...+33°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +20°...+30° і ясно, без опадів.

Погода на 25 червня / УНІАН

Погода на 26 червня / УНІАН

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю сонячно, температура повітря +21°...+30°.

У Сімферополі завтра сонячно, +19°...+31°. У неділю також ясна погода +20°...+32°. Опадів не обіцяють.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +23°, вдень +33°. У неділю також без опадів, температура підніметься до +33°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю ясно і без опадів, температура до +32°.

У Сєвєродонецьку в суботу невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +29°.У неділю +18°...+32°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу дощ з грозою, температура до +24°. У неділю очікується невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю можливий дощ з грозою, вночі +20, вдень до +28°.

У Трускавці в суботу практично безхмарно, температура до +29°. У неділю синоптики прогнозують грози, температура вдень +29°.

У Сваляві завтра малохмарно, +29°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +20° ...+26°.

У Затоці на вихідних очікується сонячна погода, в суботу до +29°, у неділю до +30°.

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У Бердянську на вихідних буде ясно і без опадів, температура до +27.

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