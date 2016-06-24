На автомобільних дорогах України температура підніметься до +34°, місцями пройдуть дощі

Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, місцями температура підніметься до +34°. У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті також сонячно. Температура в суботу +28°...+32° В неділю на одеському напрямку до +33°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, у Тернопільській області пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +27... +33. Завтра на цьому маршруті також місцями пройде гроза, температура до +34°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +29°...+31°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +26°...+28°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +27°...+29°. У неділю сонячно і без опадів, до 30°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +27°...+32°. Завтра по цьому маршруту малохмарно. У неділю температура підніметься до +34°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройдуть грози. Температура в дорозі до +28. У суботу водіїв на цьому маршруті будуть очікується малохмарна погода. У неділю хмарна погода з проясненнями, температура до 31 градуса тепла.

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