На автомобільних дорогах України температура підніметься до +34°, місцями пройдуть дощі
Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, місцями температура підніметься до +34°. У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті також сонячно. Температура в суботу +28°...+32° В неділю на одеському напрямку до +33°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, у Тернопільській області пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +27... +33. Завтра на цьому маршруті також місцями пройде гроза, температура до +34°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +29°...+31°.
На вихідних в Україні буде спекотно, опадів не очікується (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +26°...+28°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +27°...+29°. У неділю сонячно і без опадів, до 30°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +27°...+32°. Завтра по цьому маршруту малохмарно. У неділю температура підніметься до +34°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройдуть грози. Температура в дорозі до +28. У суботу водіїв на цьому маршруті будуть очікується малохмарна погода. У неділю хмарна погода з проясненнями, температура до 31 градуса тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°