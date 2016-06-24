Через спеку в Румунії померли 13 людей

13:18, 24 червня 2016
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У Румунії через сильну спеку за останні дні загинули 13 осіб.

ozb.co.kr
Висока температура збережеться в Румунії на вихідних / ozb.co.kr

Вісім людей померли в четвер повіті Васлуй і двоє в повіті Ясси на північному сході країни, передає телеканал Realitatea.

Повідомляється, що більшість загиблих працювали на полях.

У Японії за тиждень 680 людей госпіталізовані з тепловими ударами

Синоптики попереджають, що температура вище 40 градусів Цельсія на сонці збережеться і на вихідних.

Як повідомляв УНІАН, у Північній півкулі травень 2016 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Основною причиною потепління все ще залишаються парникові гази в атмосфері.

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