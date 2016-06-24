Після сильної зливи в Пермі чоловік переплив дорогу кролем (відео)

15:51, 24 червня 2016
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У Пермі (Росія) через сильний дощ затопило дороги в центрі міста.

properm.ru
У Пермі через сильний дощ затопило дороги в центрі міста / properm.ru

На одній з найбільш затоплених ділянок, на перехресті Комсомольського проспекту і вулиці Радянській, молодий чоловік переплив дорогу кролем, повідомляє "Рифей-Перм".

У Лондоні через сильний дощ закрили кілька станцій метро (фото)

Багато вулиць Пермі 23 червня після зливи перетворилися на вируючі річки. Наголошується, що подібне явище відбувається в місті після кожного більш-менш сильного дощу.

Нагадаємо, у вівторок на Вашингтон (США) ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.

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