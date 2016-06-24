Жертвами повені в Західній Вірджинії стали 14 людей

22:44, 24 червня 2016
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Жертвами повені в Західній Вірджинії (США) стали, щонайменше, 14 осіб.

twitter.com/Spencer_Daily
twitter.com/Spencer_Daily

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на губернатора штату Ерл Рея Томбліна, передає РБК.

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Як повідомляє телеканал ABC News з посиланням на пожежний департамент міста Рейвенсвуд, останньою жертвою стихії стал дитина, тіло якої було виявлене за милю від того місця, де її востаннє бачили.

twitter.com/Spencer_Daily
twitter.com/Spencer_Daily

За даними порталу Weather.com через повені близько 500 осіб заблоковані в одному з торгових центрів в місті Элквью. За словами директора з комунікацій губернатора штату Кріса Стейделмана, цей удар стихії можна назвати найстрашнішим за останні 100 років.

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Через сильні дощі у 44 з 55-и округів Західної Вірджинії оголошено надзвичайний стан. У штаті зруйновано близько сотні будинків, багато мостів змило водою, в деяких місцях відшаровується дорожнє покриття.

Нагадаємо, у вівторок на Вашингтон ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.

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