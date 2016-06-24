Жертвами повені в Західній Вірджинії стали 14 людей
Жертвами повені в Західній Вірджинії (США) стали, щонайменше, 14 осіб.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на губернатора штату Ерл Рея Томбліна, передає РБК.
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Як повідомляє телеканал ABC News з посиланням на пожежний департамент міста Рейвенсвуд, останньою жертвою стихії стал дитина, тіло якої було виявлене за милю від того місця, де її востаннє бачили.
За даними порталу Weather.com через повені близько 500 осіб заблоковані в одному з торгових центрів в місті Элквью. За словами директора з комунікацій губернатора штату Кріса Стейделмана, цей удар стихії можна назвати найстрашнішим за останні 100 років.
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Через сильні дощі у 44 з 55-и округів Західної Вірджинії оголошено надзвичайний стан. У штаті зруйновано близько сотні будинків, багато мостів змило водою, в деяких місцях відшаровується дорожнє покриття.
Нагадаємо, у вівторок на Вашингтон ринула злива з градом, в результаті чого виявилася підтопленою підземна станція метро.
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