Найсильніша за 100 років у Західній Вірджинії повінь забрала життя 23 людей

03:39, 26 червня 2016
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Кількість жертв сильної повені в Західній Вірджинії становить 23 людини і може ще збільшитися.

23 июня в Западной Вирджинии выпала четверть годовой нормы осадков
23 червня в Західній Вірджинії випала чверть річної норми опадів

Сотні людей були врятовані в ході пошуково-рятувальної операції, яка триватиме як мінімум до понеділка, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Губернатор штату Ерл Рей Томблін заявив, що це повінь стала найпотужнішою в регіоні за останні 100 років. За його словами, в результаті розгулу стихії були зруйновані дороги, пошкоджені мости, багато будинків потоками води знесло з фундаменту.

У результаті повені в Гані загинуло не менше 10 осіб

Повінь було викликано сильними зливами, які почалися в штаті в минулий четвер. За даними синоптиків, за один день в Західній Вірджинії випала чверть річної норми опадів.

Ерл Рей Томблін звернувся до влади країни, попросивши їх оголосити повінь стихійним лихом федерального масштабу, що дасть можливість потерпілим і родичам жертв отримати більш суттєву допомогу від держави.

В результаті повені близько 60 тисяч будинків у штаті залишалися без електрики, зараз подача електроенергії частково відновлена. Однак, за даними влади штату, без електрики залишаються близько 32 тисяч жителів.

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