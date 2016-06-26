Астронавт сфотографував з МКС вражаюче північне сяйво над Австралією (фото)

Астронавт Джефф Вільямс з борту Міжнародної космічної станції сфотографував з космосу вражаюче північне сяйво.

Північне сяйво з космосу / twitter.com/Astro_Jeff

Знімок опублікований у твіттері астронавта.

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"Ми стали свідками появи ефектного полярного сяйва над південною Австралією сьогодні", - написав він.

We were treated to some spectacular aurora south of Australia today. pic.twitter.com/cbmUrw4kZn — Jeff Williams (@Astro_Jeff) June 24, 2016

Нагадаємо, раніше астронавт Європейського космічного агентства Тім Пік, який знаходиться на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зробив знімок пустелі Сахара.