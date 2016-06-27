У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок у більшості областей України без опадів, температура вдень підніметься до +34°.

У більшості областей України без осадкрв / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

У Львові 27 червня очікується похмура погода, температура повітря вдень +23°. Вітер північно-західний, до 4.1. м/с.

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У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +30°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +34°, вітер змінливий, до 2.8 м/с.

У понеділок температура підніметься до +34° / УНІАН

У Харкові 27 червня без опадів. Температура вдень +31°, вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі вдень малохмарно. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

У Краматорську в понеділок ясно, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні вдень без опадів, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 2.7 м/с.

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