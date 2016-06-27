У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок у більшості областей України без опадів, температура вдень підніметься до +34°.
У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
У Львові 27 червня очікується похмура погода, температура повітря вдень +23°. Вітер північно-західний, до 4.1. м/с.
Жертвами повені в Західній Вірджинії стали 14 людей
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +30°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +34°, вітер змінливий, до 2.8 м/с.
У Харкові 27 червня без опадів. Температура вдень +31°, вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі вдень малохмарно. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
У Краматорську в понеділок ясно, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Полтавській області через негоду підтопило 160 будинків
У Сєвєродонецьку сьогодні вдень без опадів, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 2.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°