Синоптики обіцяють киянам на сьогодні спекотну погоду без опадів

08:30, 27 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок, 27 червня, у столиці буде малохмарна погода, опадів не очікується.

Фото УНИАН
У понеділок у столиці без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, увечері - до +25°. Вітер мінливий, легкий.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:48, а зайде о 21:13.

У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)

Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ, град), на території Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області сталося підтоплення 160 приватних домогосподарств.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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