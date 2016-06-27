У західних областях очікується підвищення рівня води у річках

Сьогодні та завтра на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкуються пiдйоми рiвня води на 0,3-1,0 м.

Сьогодні та завтра на рiчках очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м / geocaching.su

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"27-28 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 08 годину 26 червня, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі.