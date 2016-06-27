У результаті ураганів у Польщі загинули дві людини
Через сильні урагани, які пройшли в Польщі в суботу, загинули дві людини, ще шестеро отримали травми.
Як повідомляє TVN Meteo, через негоду були пошкоджені 166 дахів будівель, повалено 1625 дерев.
За добу пожежники виїжджали на виклики 1965 раз. Найбільше постраждали Куявсько-Поморське та Сілезьке воєводства.
У Полтавській області через негоду підтопило 160 будинків
Повідомляється, що в селі Швеця Західно-Поморського воєводства через падіння дерева на байдарку загинув чоловік і його син. У місті Лемборк дерево впало на автомобіль.
Крім того, в Накловському повяті дерево впало на рухомий потяг. Постраждалих немає.
Нагадаємо, найпотужніший за 100 років в Західній Вірджинії повінь забрав життя 23 людей. Сотні людей були врятовані в ході пошуково-рятувальної операції.
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