У результаті ураганів у Польщі загинули дві людини

09:30, 27 червня 2016
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Через сильні урагани, які пройшли в Польщі в суботу, загинули дві людини, ще шестеро отримали травми.

kontakt24.tvn24.pl
Через негоду були пошкоджені 166 дахів будівель / kontakt24.tvn24.pl

Як повідомляє TVN Meteo, через негоду були пошкоджені 166 дахів будівель, повалено 1625 дерев.

За добу пожежники виїжджали на виклики 1965 раз. Найбільше постраждали Куявсько-Поморське та Сілезьке воєводства.

У Полтавській області через негоду підтопило 160 будинків

Повідомляється, що в селі Швеця Західно-Поморського воєводства через падіння дерева на байдарку загинув чоловік і його син. У місті Лемборк дерево впало на автомобіль.

Крім того, в Накловському повяті дерево впало на рухомий потяг. Постраждалих немає.

Нагадаємо, найпотужніший за 100 років в Західній Вірджинії повінь забрав життя 23 людей. Сотні людей були врятовані в ході пошуково-рятувальної операції.

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