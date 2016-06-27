Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами

10:00, 27 червня 2016
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На цьому тижні в Україні збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

lifekiev.com
На цьому тижні в Україні збережеться спекотна погода / lifekiev.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок на заході країни очікуються дощі з грозами, температура вдень підніметься до +34°.

У вівторок, 28 червня, у багатьох областях пройдуть дощі, місцями можливі грози. Температура вдень +22°...+34°.

У середу, 29 червня, на півдні та сході України пройдуть грози, на решті території - без опадів. Температура вночі +13°...+21°, вдень до +33°.

У четвер в південних і східних областях очікуються опади, вночі +15°...+20°, вдень до +30°.

У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)

У п'ятницю на заході та в Криму пройдуть дощі з грозами. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+33°. Найспекотніше буде на півдні та сході країни.

В суботу у Вінницькій і Чернігівській областях очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі +16°...+21°, вдень до +32°.

У неділю українців буде очікується спекотна погода без опадів, температура вночі +15°...+21°, вдень спека до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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