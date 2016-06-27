Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами
На цьому тижні в Україні збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок на заході країни очікуються дощі з грозами, температура вдень підніметься до +34°.
У вівторок, 28 червня, у багатьох областях пройдуть дощі, місцями можливі грози. Температура вдень +22°...+34°.
У середу, 29 червня, на півдні та сході України пройдуть грози, на решті території - без опадів. Температура вночі +13°...+21°, вдень до +33°.
У четвер в південних і східних областях очікуються опади, вночі +15°...+20°, вдень до +30°.
У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)
У п'ятницю на заході та в Криму пройдуть дощі з грозами. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+33°. Найспекотніше буде на півдні та сході країни.
В суботу у Вінницькій і Чернігівській областях очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі +16°...+21°, вдень до +32°.
У неділю українців буде очікується спекотна погода без опадів, температура вночі +15°...+21°, вдень спека до +32°.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°