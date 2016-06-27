Кількість жертв повені в Західній Вірджинії збільшилася до 25

Не менше 25 людей загинули, кілька зникли безвісти після найпотужнішої повені за останні 100 років у штаті Західна Вірджинія (США).

Повінь стала найпотужнішою в регіоні за останні 100 років / Reuters

В регіоні продовжують оцінювати пошкодження, які завдала стихія. Національна Метеорологічна служба прогнозує, що сильні дощі пройдуть мінімум в 25 округах штату в понеділок, передає CBS News.

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Як повідомляв УНІАН, губернатор Західної Вірджинії Ерл Рей Томблін заявив, що ця повінь стала найпотужнішою в регіоні за останні 100 років. За його словами, в результаті розгулу стихії були зруйновані дороги, пошкоджені мости, багато будинків потоками води знесло з фундаменту.

Повінь була викликана сильними зливами, які почалися в штаті в минулий четвер. За даними синоптиків, за один день в штаті випала чверть річної норми опадів.