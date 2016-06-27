На Закарпатті селевий потік з гір затопив села (фоторепортаж)

Внаслідок сильної зливи, що пройшла 26 червня 2016 року у районі с. Луги Рахівського району, сформувався інтенсивний стік з потужними селевими потоками, який спричинив підтоплення прибережних смуг та 33 дворогосподарств.

Загиблих та травмованих унаслідок негоди немає / facebook.com Вася Шемота

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Закарпатській області.

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Зокрема, у селі Луги підтоплено 23 дворогосподарства, у селі Богдан - 2, у селі Видричка - 8 дворогосподарств.

Зазначається, що загиблих та травмованих унаслідок негоди немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні та завтра на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкуються пiдйоми рiвня води на 0,3-1,0 м.