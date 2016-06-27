На українських автошляхах температура повітря підніметься до +34°, місцями очікуються дощі

Сьогодні і у вівторок на українських дорогах збережеться спекотна погода, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.

Сьогодні і у вівторок на українських дорогах збережеться спекотна погода / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячна погода. Температура +30°... +33°. Завтра на цьому маршруті очікується гроза, без опадів буде лише в Одеській області, температура до +33°.

На трасі Київ - Ужгород місцями пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У вівторок на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати опади, температура до +26°.

Читайте також Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +34°, опадів не очікується. Завтра по даному маршруту пройдуть дощі з грозами температура до +34°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура в дорозі до +31°. 28 червня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати грози, температура +26°... +30°.

Читайте також У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів, температура +26° ... +31°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі, температура до +26°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.