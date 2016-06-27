На українських автошляхах температура повітря підніметься до +34°, місцями очікуються дощі
Сьогодні і у вівторок на українських дорогах збережеться спекотна погода, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячна погода. Температура +30°... +33°. Завтра на цьому маршруті очікується гроза, без опадів буде лише в Одеській області, температура до +33°.
На трасі Київ - Ужгород місцями пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У вівторок на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати опади, температура до +26°.
Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +34°, опадів не очікується. Завтра по даному маршруту пройдуть дощі з грозами температура до +34°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура в дорозі до +31°. 28 червня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати грози, температура +26°... +30°.
У понеділок українців очікує спека до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів, температура +26° ... +31°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі, температура до +26°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°