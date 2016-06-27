Через лісові пожежі поблизу Анталії евакуюють місцеве населення
Поруч з турецьким курортом Анталія через лісові пожежі влада змушена була розпочати евакуацію.
Як повідомляє Hurriyet, пожежа почалася ще 24 червня у місті Кумлуджа, пізніше вона поширилася на курорт Адрасан.
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Для гасіння вогню використовували два вертольоти і один літак. Незважаючи на це, боротьбу з вогнем ускладнював сильний вітер, тому влада ухвалила рішення евакуювати курорти Адрасан і Олімпос.
Як повідомляв УНІАН, площа потужної лісової пожежі в центральній частині штату Каліфорнія за минулу добу збільшилася більше ніж у два рази. У вогні загинули дві людини.
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