Через лісові пожежі поблизу Анталії евакуюють місцеве населення

15:29, 27 червня 2016
705
0

Поруч з турецьким курортом Анталія через лісові пожежі влада змушена була розпочати евакуацію.

REUTERS
Пожежа почалася ще 24 червня / REUTERS

Як повідомляє Hurriyet, пожежа почалася ще 24 червня у місті Кумлуджа, пізніше вона поширилася на курорт Адрасан.

У Сицилії через спеку вирують лісові пожежі

Для гасіння вогню використовували два вертольоти і один літак. Незважаючи на це, боротьбу з вогнем ускладнював сильний вітер, тому влада ухвалила рішення евакуювати курорти Адрасан і Олімпос.

Як повідомляв УНІАН, площа потужної лісової пожежі в центральній частині штату Каліфорнія за минулу добу збільшилася більше ніж у два рази. У вогні загинули дві людини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин