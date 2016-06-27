У вівторок у більшості областей України пройдуть дощі, повітря прогріється до +34° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 28 червня в більшості областей України пройдуть дощі, температура до +34°.

Завтра в більшості областей України пройдуть дощі / eugene.kaspersky.it

У Києві завтра пройде дощ з грозою, вночі +19°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

У Львові 28 червня очікується дощ, вночі - +15°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +15°, вдень +26°. Вітер північний, слабкий.

У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують грозу. Температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +21°, вдень +33°, вітер північний і північно-східний, до 3.7 м/с.

У Харкові у вівторок дощ з грозою, температура вночі +21°, вдень +30°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У вівторок повітря прогріється до +34° / УНІАН

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура вночі +21°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

У Сімферополі гроза. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер північно-східний і південно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра малохмарну погоду, температура вночі +24°, вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, до 4.1 м/с.

У Краматорську в п'ятницю вдень буде хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +33°, вітер північний і північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність. Температура вночі +23°, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.

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