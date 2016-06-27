У вівторок у більшості областей України пройдуть дощі, повітря прогріється до +34° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 28 червня в більшості областей України пройдуть дощі, температура до +34°.
У Києві завтра пройде дощ з грозою, вночі +19°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
У Львові 28 червня очікується дощ, вночі - +15°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.
На українських автошляхах температура повітря підніметься до +34°, місцями очікуються дощі
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +15°, вдень +26°. Вітер північний, слабкий.
У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують грозу. Температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +21°, вдень +33°, вітер північний і північно-східний, до 3.7 м/с.
У Харкові у вівторок дощ з грозою, температура вночі +21°, вдень +30°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура вночі +21°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
У Сімферополі гроза. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер північно-східний і південно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють на завтра малохмарну погоду, температура вночі +24°, вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, до 4.1 м/с.
У Краматорську в п'ятницю вдень буде хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +33°, вітер північний і північно-східний, легкий.
Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність. Температура вночі +23°, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°