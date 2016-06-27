Українцям на День Конституції обіцяють дуже сильні дощі з градом

15:53, 27 червня 2016
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У Карпатському регіоні у вівторок пройдуть дуже сильні дощі. 

volynnews.com
У Карпатському регіоні у вівторок пройдуть дуже сильні дощі / volynnews.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами

"28 червня в Україні грози, у центральних, південних і в східних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с; у Карпатському регіоні сильні, місцями дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сильної зливи, що пройшла 26 червня 2016 року у районі с. Луги Рахівського району, сформувався інтенсивний стік з потужними селевими потоками, який спричинив підтоплення прибережних смуг та 33 дворогосподарств.

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