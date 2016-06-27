Завтра у столиці очікується гроза, температура вдень до +26°

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 28 червня, у Києві пройде дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +26°.

У столиці завтра пройде дощ з грозою / REUTERS

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +23°.

Вітер північний та північно-західний, легкий.

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Завтра сонце в столиці зійде в 4:49, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов 28 червня.

"28 червня в Україні грози, у центральних, південних та східних областях місцями град і шквали 15-20 м/с; в Карпатському регіоні сильні, місцями дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

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