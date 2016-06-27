Завтра у столиці очікується гроза, температура вдень до +26°

19:00, 27 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 28 червня, у Києві пройде дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +26°.

REUTERS
У столиці завтра пройде дощ з грозою / REUTERS

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +23°.

Вітер північний та північно-західний, легкий.

У вівторок у більшості областей України пройдуть дощі, повітря прогріється до +34° (карта)

Завтра сонце в столиці зійде в 4:49, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов 28 червня.

"28 червня в Україні грози, у центральних, південних та східних областях місцями град і шквали 15-20 м/с; в Карпатському регіоні сильні, місцями дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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