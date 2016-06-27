Завтра у столиці очікується гроза, температура вдень до +26°
Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 28 червня, у Києві пройде дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +26°.
До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +23°.
Вітер північний та північно-західний, легкий.
У вівторок у більшості областей України пройдуть дощі, повітря прогріється до +34° (карта)
Завтра сонце в столиці зійде в 4:49, а зайде о 21:13.
Нагадаємо, ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов 28 червня.
"28 червня в Україні грози, у центральних, південних та східних областях місцями град і шквали 15-20 м/с; в Карпатському регіоні сильні, місцями дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
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