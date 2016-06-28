Частину Києва накрила потужна злива: автівки на Троєщині "плавають" (відео)

16:50, 28 червня 2016
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Злива із градом пронеслася Троєщиною після кількох днів спеки.

kyiv.depo.ua
Злива із градом пронеслася Троєщиною / kyiv.depo.ua

Злива із градом накрила столичну Троєщину, на вулицях місцями було по коліно води. Про повідомляє Depo.ua.

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Після сильної зливи вулиці на Троєщині повністю у воді. Так, проїхати дорогами тут складно навіть великогабаритним машинам. Водії, котрі після дощу намагалися дійти до своїх автомобілів, опинялися по коліно в воді.

Зливу доповнив сильний град, а з вікон майже нічого не було видно.

Відео наслідків дощу очевидці публікують у соцмережах.

При цьому на правому березі Дніпра небо затягнула темна хмара.

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