Частину Києва накрила потужна злива: автівки на Троєщині "плавають" (відео)
Злива із градом пронеслася Троєщиною після кількох днів спеки.
Злива із градом накрила столичну Троєщину, на вулицях місцями було по коліно води. Про повідомляє Depo.ua.
У Києві на тролейбусній зупинці знайшли гранату
Після сильної зливи вулиці на Троєщині повністю у воді. Так, проїхати дорогами тут складно навіть великогабаритним машинам. Водії, котрі після дощу намагалися дійти до своїх автомобілів, опинялися по коліно в воді.
Зливу доповнив сильний град, а з вікон майже нічого не було видно.
Відео наслідків дощу очевидці публікують у соцмережах.
При цьому на правому березі Дніпра небо затягнула темна хмара.
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