В Одесі та області оголошено штормове попередження
В Одесі та Одеській області сьогодні оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в найближчі години в області очікується град і сильна злива.
В Україні на середу оголосили штормове попередження: сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с
"Такі погодні умови збережуться вночі, а також 29 червня", - сказали в департаменті.
Очікується вночі і вранці шквалистий вітер з поривами до 20 м/с.
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