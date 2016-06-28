В Одесі та Одеській області сьогодні оголошено штормове попередження.

В Одесі та області оголошено штормове попередження: там очікуються град і злива / eugene.kaspersky.it

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в найближчі години в області очікується град і сильна злива.

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"Такі погодні умови збережуться вночі, а також 29 червня", - сказали в департаменті.

Очікується вночі і вранці шквалистий вітер з поривами до 20 м/с.