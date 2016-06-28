В Одесі та області оголошено штормове попередження

19:23, 28 червня 2016
1890
0

В Одесі та Одеській області сьогодні оголошено штормове попередження.

eugene.kaspersky.it
В Одесі та області оголошено штормове попередження: там очікуються град і злива / eugene.kaspersky.it

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в найближчі години в області очікується град і сильна злива.

В Україні на середу оголосили штормове попередження: сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с

"Такі погодні умови збережуться вночі, а також 29 червня", - сказали в департаменті.

Очікується вночі і вранці шквалистий вітер з поривами до 20 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 32 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
72 %
759 мм
4.9 м/с
66 %
Стрічка новин