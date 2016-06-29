У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, температура до +32° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 29 червня у багатьох регіонах України очікуються опади, температура вдень підніметься до +32°.

У багатьох регіонах України очікуються опади / Фото УНІАН

У столиці сьогодні дощ з грозою, вдень +29°. Вітер північний, до 4.8 м/с.

У Львові 29 червня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу опадів не очікується. Температура +26°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють грози, температура вдень +29°, вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.

Сьогодні температура вдень підніметься до +32° / УНІАН

У Харкові 29 червня дощ з грозою. Температура вдень +28°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі вдень очікуються опади. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +29°. Вітер змінний, до 2.5 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +38°. Вітер мінливий, слабкий.

У Краматорську у середу можливий дощ, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні вдень без опадів, температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

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