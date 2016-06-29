У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, температура до +32° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 29 червня у багатьох регіонах України очікуються опади, температура вдень підніметься до +32°.
У столиці сьогодні дощ з грозою, вдень +29°. Вітер північний, до 4.8 м/с.
У Львові 29 червня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.
Протягом усього тижня в Україні буде спекотно, очікуються дощі з грозами
У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу опадів не очікується. Температура +26°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють грози, температура вдень +29°, вітер північний і північно-східний, до 6.4 м/с.
У Харкові 29 червня дощ з грозою. Температура вдень +28°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі вдень очікуються опади. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +29°. Вітер змінний, до 2.5 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +38°. Вітер мінливий, слабкий.
У Краматорську у середу можливий дощ, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
В Одесі та області оголошено штормове попередження
У Сєвєродонецьку сьогодні вдень без опадів, температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +18°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +15°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +17°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +18°
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Чернівці+26°... +19°